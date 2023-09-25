Eylül ayında yurt genelinde yaz havası hakim. Sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta ortasından sonra azalmaya başlayacak. Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek.
Perşembe günü batı bölgelerinden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak. Uzmanlar kuvvetli yağış konusunda uyarıyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)