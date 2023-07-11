ManpowerGroup, temmuz-eylül aylarını kapsayan 2023'ün üçüncü çeyreğinde işe alım beklentilerini ölçmek için 41 ülkede 38 bin 849 işverenle İstihdama Genel Bakış Anketi’ni yaptı.

Kurumun İstihdama Genel Bakış Anketi'ne göre, Türkiye, Net İstihdam Görünümü'nü (NEO) bölge ortalamasının 5 puan üzerine çıkararak listenin üst sıralarında yer aldı.

Dünyada Güney ve Orta Amerika bölgesi, 3. çeyrek için en düşük ve en yüksek istihdam beklentilerine sahip ülkeleri içerdi.

Kosta Rika 2023'ün üçüncü çeyreği için en yüksek istihdam görünümünün beklendiği ülke olurken Arjantin en düşük beklentiye sahip ülke oldu.

Türkiye’de güçlü bir işe alım ortamı bekleniyor

Ankete göre Türkiye’de ise Temmuz-Eylül 2023 döneminde işverenler, yüzde 25 puanlık NEO ile güçlü bir işe alım ortamı bekliyor. İş piyasasına yönelik beklentiler geçen çeyreğe kıyasla yüzde 2 puan, geçen yılın bu dönemine göre ise yüzde 4 puan arttı. Türkiye, istihdam görünümü açısından bölge ortalamasının 5 puan üzerindeki puanı ile listenin üst yarısında yer aldı.

Türkiye'de 9 sektörün tamamında çalışan sayısında artış bekleniyor

Türkiye'deki 9 sektörün tamamında NEO puanları, işverenlerin Temmuz-Eylül 2023 döneminde çalışanların sayısında artış beklediğini gösteriyor.

En fazla işe alım yapacak sektör: Finans ve gayrimenkul

Türkiye'deki en rekabetçi sektör, 2023'ün 2'nci çeyreğinden bu yana 11 puan, 2022'nin 3'ncü çeyreğinden bu yana ise 26 puan artış göstererek 36 NEO puanına ulaşan finans ve gayrimenkul sektörü oldu. Bu sektör aynı zamanda 2023'ün 2'nci çeyreğinden bu yana beklentilerdeki en büyük artışın olduğu sektör.

Dünyada 10'uncu

Ayrıca Türkiye, finans ve gayrimenkul sektörünün çeyreklik artışında 41 ülkenin ortalama çeyreklik artışını 9 puan geride bırakarak dünya genelinde onuncu sırada yer alıyor.

Sektörlerin NEO puanları şu şekilde:

Finans ve gayrimenkul (36)

Sağlık ve yaşam bilimleri (31)

Taşımacılık ve lojistik & otomotiv (31)

Bilgi teknolojileri (26)

Endüstriyel ürünler ve malzemeler (18)

Tüketim malları ve hizmetleri (17)

Enerji ve kamu hizmetleri (15)

İletişim hizmetleri (3)

Diğer (15)

En rekabetçi bölge: Akdeniz

Türkiye'nin 7 bölgesinden 6'sında işverenler Temmuz-Eylül 2023 döneminde çalışan sayılarında artış beklerken, sadece bir bölgede düşüş bekleniyor. Türkiye'deki en rekabetçi bölge, 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana yüzde 2 puan, 2022'nin 3. çeyreğinden bu yana ise yüzde 7 puan artışla 27 NEO puana ulaşan Akdeniz Bölgesi oldu.

En fazla artış gösteren bölge: Doğu Anadolu

Geçen yılın aynı çeyreğinden bu yana en fazla artış gösteren bölge ise yüzde 24 puanlık değişimle Doğu Anadolu bölgesi oldu.

Bölgelerin NEO puanları

Akdeniz (27)

Marmara (24)

İç Anadolu (23)

Karadeniz (22)

Doğu Anadolu (9)

Güneydoğu Anadolu (7)

Ege (-1)