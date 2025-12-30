Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 İş Gücü İstatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde işsizlik oranı kasım ayında bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 8,6 seviyesine çıktı.

İşsiz Sayısı 3 Milyonun Üzerinde

15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta işsiz sayısı, kasım ayında 54 bin kişi artarak 3 milyon 98 bin olarak kaydedildi. İş gücü piyasasında yaşanan bu artış, işsizlik oranına da yansıdı.

Kadın İşsizliği Erkeklerin Üzerinde

Kasım ayı verilerine göre işsizlik oranı;

Kadınlarda yüzde 11,8

olarak hesaplandı. Kadın işsizliğinin erkeklere kıyasla daha yüksek seyretmesi dikkat çekti.

Genç İşsizlik Yüzde 15,4 Seviyesinde

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 15,4 olarak ölçüldü. Bu yaş grubunda;

Erkeklerde genç işsizlik yüzde 10,6

Kadınlarda genç işsizlik yüzde 24,4

seviyesinde gerçekleşti.

Uzmanlar, özellikle gençler ve kadınlar arasında işsizliğin yüksek seyrini korumasının, istihdam politikalarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtiyor.