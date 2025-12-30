MasterChef All Star’da finale adım adım yaklaşılırken rekabet zirveye ulaştı. Yarışmacılar, sezonun son altın önlüğünü kazanabilmek için iki aşamalı zorlu etaplarda tüm hünerlerini sergiledi. Büyük mücadelenin ardından hem kazanan isim hem de yarışmaya veda eden yarışmacılar netleşti.

29 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde, jüri karşısında en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı 8. altın önlüğün sahibi oldu. Bu kritik gecede başarısız olan 8 yarışmacı ise MasterChef All Star’a veda etti.

MasterChef’te 8. Altın Önlüğü Kim Kazandı?

Gecenin sonunda jüri üyelerinden tam not alan Kıvanç, MasterChef All Star’da 8. ve son altın önlüğü kazanan yarışmacı oldu. Bu sonuçla birlikte Kıvanç, finale bir adım daha yaklaşan isimler arasına adını yazdırdı.

MasterChef All Star Altın Önlük Kazanan Yarışmacılar

MasterChef All Star sezonunda altın önlüğü kazanan yarışmacılar şu şekilde sıralandı:

Sergen Hasan Çağatay Barbaros Ayaz Kerem (önceki bölüm kazananı) Kıvanç

Finale doğru geri sayım sürerken MasterChef All Star’da heyecan her geçen bölüm daha da artıyor. Yarışmada kalmayı başaran isimler, şampiyonluk için mutfakta son kozlarını oynamaya hazırlanıyor.