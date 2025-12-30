Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanmasıyla İlgili Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile 2026 yılında uygulanacak satış belge bedelleri ve sektöre ilişkin mali yükler netleşti.

2026’da Tütün ve Alkollü İçki Satış Belgelerine Zam

Yayımlanan tebliğe göre, tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli 2026 yılı itibarıyla 82 bin 464 TL olarak belirlendi. Bu tutar, sektörde faaliyet gösteren toptancı işletmeler için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor.

Perakende Satış Belge Bedelleri İl Bazında Belirlendi

Perakende satış belgeleri için uygulanacak ücretler yerleşim yerine göre farklılık gösterecek:

İl merkezleri ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde: 4 bin 240 TL

İlçe merkezlerinde: 2 bin 802 TL

Diğer mahallelerde: 1.017 TL

Açık İçki Satış Belgelerinde Yüksek Artış

Açık içki satışı yapan işletmeler için de yeni bedeller açıklandı. Buna göre:

İl merkezleri ve büyükşehirlerde: 17 bin 704 TL

Diğer mahallelerde: 6 bin 792 TL

Sigara Fiyatlarında Yeni Dönem: En Ucuz 90 TL

Öte yandan belge bedellerindeki artışla birlikte sigara fiyatlarına da zam geldiği bildirildi. Yeni düzenleme kapsamında, en ucuz sigara: 90 TL, en pahalı sigara ise 95 TLolacak.

Zamlar 5 Ocak 2026’da Yürürlüğe Giriyor

Hem satış belge bedellerindeki artış hem de sigara fiyatlarındaki yeni tarifenin 5 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacağı belirtildi. Söz konusu düzenlemelerin, sektör temsilcileri ve işletmeler üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor.

Yeni yıl öncesinde açıklanan bu kararlar, tütün ve alkollü içki sektöründe 2026’nın maliyet artışlarıyla başlayacağını gösteriyor.