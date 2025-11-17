Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Uluslararası coğrafi işaret seferberliğiyle Anadolu'nun değerlerini dünya çapında tanıtmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "İpsala pirinci ve Bursa kestane şekeriyle, AB'de tescil edilen coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı 42 oldu. Edirne'nin verimli İpsala Ovası'nda yetişen pirincimiz ve Bursa'nın ustalık geleneğini yaşatan kestane şekerimiz, yerelden küresele uzanan bir markalaşma hikayesinin simgeleri. 2025'te 13 yeni ürünümüz AB'de tescil edildi. Bu, ülkemizin bugüne kadarki en yüksek yıllık tescili oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi" vizyonuyla ülkenin zenginliklerini kayıt altına almaya, korumaya ve markalaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar: