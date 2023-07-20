ÖSYM tarafından düzenlenen 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları sonunda açıklandı ve milyonlarca aday, tercihler için hazırlıklara başladı.

2023 YKS tercih tarihleri ÖSYM tarafından duyruldu. 27 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında adaylar üniversite tercihlerini tamamlayacak.

Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrenciler, hayallerindeki üniversiteye girebilmek için tercih yapma heyecanını yaşıyorlar.

Diğer yandan en iyi eğitimleri alabilmek için Türkiye’deki en iyi üniversiteler araştırılmaya başlandı. İşte Türkiye’nin en iyi 10 üniversitesi…

Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesi

1- Hacettepe Üniversitesi

2- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

3- İstanbul Üniversitesi

4- İstanbul Teknik Üniversitesi

5- Ankara Üniversitesi

6- Gazi Üniversitesi

7- Ege Üniversitesi

8- Gebze Teknik Üniversitesi

9- Yıldız Teknik Üniversitesi

10- Boğaziçi Üniversitesi