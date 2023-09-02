Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da teslimatlar devam ediyor.

Togg’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayında 1.965 adet T10X Togg teslimatı gerçekleşti.

Mayıs-temmuz dönemini kapsayan 3 aylık süreçte gerçekleştirilen teslimat adedi ağustos ayında geçilmiş oldu.

Togg'dan yapılan açıklamada, "Gördüklerinizden fazlası var demiştik. Ağustos ayında 1.965 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik." ifadelerine yer verildi.