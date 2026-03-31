Mehmet Selim Kiraz Kimdir?

Mehmet Selim Kiraz, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1995’te mesleğe adım attı. Türkiye’nin farklı şehirlerinde savcılık görevlerinde bulunan Kiraz, kariyerinin son döneminde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görev yapıyordu.

Meslek hayatı boyunca birçok önemli dosyada görev alan Kiraz, özellikle kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmalarda aktif rol aldı.

Kritik Soruşturma ve Hedef Haline Gelmesi

Savcı Kiraz, Gezi Parkı olaylarında yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten isimlerden biriydi.

Dosyada önemli ilerlemeler sağlayan Kiraz’ın yürüttüğü bu kritik soruşturma, onu hedef haline getiren süreçlerin başında geldi.

31 Mart 2015: Türkiye’yi Yasa Boğan Gün

31 Mart 2015’te İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yaptığı sırada, terör örgütü DHKP/C mensubu iki saldırgan tarafından makam odasında rehin alındı.

Sahte kimlik ve avukat cübbesiyle adliyeye giren saldırganlar, saatler süren bir kriz yaşanmasına neden oldu. Güvenlik güçlerinin uzun süren müzakereleri sırasında odadan silah sesleri yükseldi.

Gerçekleştirilen operasyonun ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kiraz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Neden Öldürüldü?

Soruşturma dosyasına göre saldırı, terör örgütü DHKP/C tarafından planlandı. Yapılan incelemelerde, saldırganların yurt dışından aldıkları talimat doğrultusunda hareket ettikleri belirlendi.

Savcı Kiraz’ın yürüttüğü kritik soruşturma ve kamu görevi nedeniyle hedef alındığı ifade edildi.

Dava Süreci ve Verilen Cezalar

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. Açılan davada bazı sanıklar:

Ağırlaştırılmış müebbet hapis

Ek olarak uzun süreli hapis cezaları

aldı. Yargıtay da verilen cezaları onayladı.

Hatırası Yaşatılıyor

Saldırının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na “Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi” adı verildi.

Kiraz’ın makam odası ise olduğu gibi korunarak hatıra alanına dönüştürüldü. Her yıl 31 Mart’ta düzenlenen anma programlarında dualarla yad ediliyor.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Olayın ardından Türkiye genelinde adliyelerde güvenlik tedbirleri önemli ölçüde artırıldı. Özellikle giriş kontrolleri sıkılaştırılırken, yeni güvenlik sistemleri devreye alındı.

Türkiye’nin Hafızasında Silinmeyen Bir Gün

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesi, Türkiye’de yargı güvenliği ve terörle mücadele açısından önemli bir dönüm noktası olarak hafızalara kazındı.

11 yıl geçmesine rağmen, bu acı olay kamuoyunda ilk günkü etkisini koruyor.