Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Muhammed Ali Köşker ile babası 49 yaşındaki Süleyman Köşker arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, trajik bir şekilde cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre Muhammed Ali Köşker, babasına bıçakla saldırdı.

Aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan Süleyman Köşker, olay yerinde kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin hızlı çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden Süleyman Köşker’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.