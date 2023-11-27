İlçenin çehresini değiştiren başkan okumuş, afetzede vatandaşların yaralarının sarılması adına da onlarla bire bir ilgileniyor.

Haftanın ilk gününe Kılılı mahallesindeki Hasankeyf çarşısındaki esnafları ziyaret eden başlayan başkan Osman Okumuş, örnek gösterilen konteyner çarşısındaki esnafa hayırlı işler diledi.



Daha sonra Kılılı Konteyner Kentte kalan vatandaşlarla bir araya gelen başkan okumuş, çocukları da unutmadı.

Türkoğlu Lojistik Merkez Konteyner Kentte de vatandaşları ziyaret eden başkan okumuş, Engelleri kaldırmak için Tamer Yiğit'e akülü araba hediye etti.

Konteyner kentlerin kışa hazırlığı için gerekli çalışmaları yerinde incelediklerini belirten başkan okumuş, bu konuya büyük önem verdiklerini dile getirdi.