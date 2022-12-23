Türkoğlu Belediye hizmet binamızdan hareket eden misafirler, İstanbul gezi ziyaretleri kapsamında Eyüp Sultan hazretlerini, Ayasofya Camii, Topkapı Sarayını Sultan Ahmet camii, Tarihi Dikili taş, Gülhane Parkı, son olarak ise Büyük Çamlıca camii ve İslami Medeniyetler Müzesini ziyaret ettiler.

Hafta da bir kafileler halinde giden Hanım sultanlara uzman rehberler tarafında gezi boyunca mekanların tarihi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

İstanbul gezi turunun 11. kafilesi, ilk defa ecdadın emanetlerini görmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.