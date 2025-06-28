Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı İmalı Mahallesi kırsalında çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları hem havadan hem karadan aralıksız sürüyor.

Yangının başladığı andan itibaren bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Yangına şu ana kadar 3 helikopter, 9 arazöz, 6 su tankı, 1 dozer, 1 greyder, 5 ilk müdahale aracı ve 75 kişilik personel ile birlikte 5 orman muhafaza memuru müdahale ediyor.

Rüzgârın etkisiyle zaman zaman yön değiştiren yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için tedbirler artırıldı. Ekipler, bölgedeki sarp ve engebeli arazide çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmaların sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara da ormanlık alanlarda dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.