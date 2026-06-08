Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla başlattığı yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şehir merkezinden kırsal mahallelere kadar geniş bir alanda yürütülen asfaltlama çalışmalarının ihtiyaç duyduğu sıcak asfalt, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Asfalt Üretim Tesisi’nde 7 gün 24 saat esasına göre üretiliyor. Türkoğlu Kılılı mevkiinde bulunan tesiste şehir genelinde başlatılan asfalt seferberliği ile tesiste de üretim kapasitesi de en üst seviyeye çıkarıldı.

Yılda Ortalama 400 Bin Ton Üretim

Büyükşehir Belediyesi Asfalt Üretim Tesisi, sahip olduğu yüksek üretim kapasitesiyle Kahramanmaraş’ın ulaşım yatırımlarına önemli katkı sağlıyor. Tesiste yılda ortalama 400 bin ton asfalt üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen asfalt, şehir merkezi ve ilçelerde sürdürülen yol yapım, yenileme ve bakım çalışmalarında kullanılıyor. Yüksek üretim kapasitesi sayesinde asfalt ihtiyacının önemli bir bölümü belediyenin kendi imkânlarıyla karşılanırken, bu durum hem maliyet avantajı sağlıyor hem de yatırımların daha hızlı hayata geçirilmesine imkân tanıyor.

Gece Gündüz Durmaksızın Mesai

Şehir genelinde başlatılan asfalt seferberliğinin kesintisiz devam edebilmesi için tesiste vardiyalı çalışma sistemi uygulanıyor. Alanında uzman personellerin görev yaptığı üretim tesisinde, asfaltın hazırlanmasından kalite kontrolüne, sevkiyatından sahaya ulaştırılmasına kadar tüm süreçler titizlikle yürütülüyor. Günün her saatinde devam eden üretim sayesinde asfalt serim ekiplerinin ihtiyaç duyduğu malzeme zamanında sahaya ulaştırılıyor. Böylece merkez ve kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor.

Tarihin En Büyük Asfalt Seferberliğine Güç Veriyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde yürütülen kapsamlı yol yatırımları, son yılların en büyük asfalt hamlelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ana arterlerden mahalle yollarına, kırsal ulaşım ağlarından grup yollarına kadar birçok noktada eş zamanlı çalışmalar sürdürülürken, bu büyük organizasyonun merkezinde Asfalt Üretim Tesisi yer alıyor. Yılda 400 bin tonluk üretim kapasitesiyle hizmet veren tesis, sahada