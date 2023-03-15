Vali Akkoyun, Türkoğlu Lojistik Merkezinin bulunduğu alanda yapımı tamamlanmak üzere olan ve içinde yönetim merkezi, sağlık merkezi, eczane, okul, çocuk oyun alanları ve market bulunan 414 konteynerden oluşan konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Akabinde Kılılı Mahallesi'nde içinde 20 dükkanın bulunduğu çarşıda incelemelerde bulunan Vali Akkoyun İlçe merkezinde 80, Beyoğlu, Şekeroba ve Kılılı Mahallelerinde de 20’şer adet olmak üzere toplam 140 dükkandan oluşan 4 çarşı oluşturulacağını ifade ederek "Afetten iş yerleri zarar gören esnafımızın yeniden ticari hayata katılmaları için çarşılarda bulunan dükkanları en yakın zamanda faaliyete geçireceğiz." dedi.

Daha sonra Vali Akkoyun, yardım malzemelerinin sevkiyatının yapıldığı depolarda incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun' a Türkoğlu Kaymakamı Burak Keser ve Belediye Başkanı Osman Okumuş da eşlik etti.