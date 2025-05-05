Türksat 7A'nın üretimine yönelik hazırlıklar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İlk hedefimiz Türksat 7A'nın Türksat 6A'dan çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip olması" dedi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiyenin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6Anın devreye girmesiyle birlikte stratejik bir eşiğin aşıldığını vurguladı. Bakan Uraloğlu, Türkiyenin kendi haberleşme uydusunu üretebilen dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekti.

Türksat 6A ile elde edilen mühendislik birikimi, teknolojik altyapı ve yetişmiş insan kaynağının Türkiyeyi yeni hedeflere taşıyacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Türksat 6A ile uzayda yeni dönem başlattık, şimdi sırada Türksat 7A var. İlk olarak hedefimiz Türksat 7Anın Türksat 6Adan çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip olması. Uzayda söz sahibi olma iddiamızı yeni projelerimizle pekiştiriyoruz." dedi.

7A'NIN ÜRETİM SÜRECİNDE İLK HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Türksat 7Anın üretim sürecine yönelik ilk hazırlıkların Türksat AŞ tarafından başlatıldığını aktaran Bakan Uraloğlu, "Çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip bir haberleşme uydumuzu daha uzaya göndermeyi hedefliyoruz. Şu an itibarıyla Türksat 7Anın üretimine ve yapımına yönelik ihale hazırlıkları tamamlanmış durumda. Bu süreçte öncelikli amacımız, Türk firmalarının güçlü bir iş birliği oluşturması ve daha büyük bir sinerji ile hareket etmesi. Bu projede yer alacak firmalarımız, dünyanın önde gelen uydu ve uzay şirketleriyle doğrudan rekabet edecek" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca Türksat 7A'nın yalnızca teknik anlamda değil, aynı zamanda milli teknoloji ekosisteminin gelişimi açısından da kritik bir rol üstleneceğini vurguladı.

Türksat 7A projesinde yerli sanayi katkısının en üst düzeyde tutulmasının amaçlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bu proje, sadece bir uydu çalışması değil, Türkiyenin teknolojik kapasitesini artıracak, yeni bir sinerji oluşturacak ve daha ileri mühendislik çözümlerine kapı aralayacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin uzayda güçlü bir aktör haline gelmesi için sadece uydu projelerine değil, bütünsel bir vizyona ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Bugün geldiğimiz noktada kamu, özel sektör ve üniversitelerimiz büyük bir uyum ve motivasyonla çalışıyor. Türkiye, uydu ve uzay teknolojilerinde daha ileriye gitmeye kararlı" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türksat'ın hâlihazırda 31, 42 ve 50 derece doğu yörüngelerinde 3 ayrı yörünge hakkına sahip olduğunu anımsatarak, Türksat 7A'nın devreye girmesiyle birlikte bu yörüngelerdeki gücünün de artacağını vurguladı. Türksat 7Anın hizmete alınmasıyla birlikte, uyduların dünya nüfusunun çok büyük bir kısmına doğrudan erişim imkânı sağlayacağını kaydeden Uraloğlu, "Türksat 7A, yalnızca uzaya gönderilecek bir uydu değil; aynı zamanda Türkiyenin dünyaya uzanan dijital eli olacak" diye konuştu.