Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş., milyonlarca televizyon izleyicisini ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada, 2008 yılından bu yana hizmet veren Türksat 3A uydusundaki televizyon ve radyo yayınlarının, daha yüksek kapasiteli Türksat uydularına aktarılacağı bildirildi.
Aktarım işlemi 15 Ağustos 2026'yı 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece gerçekleştirilecek. Vatandaşların;
- Yeni uydu anteni satın almasına,
- Çanak anten yönünü değiştirmesine,
- Anten ayarı yaptırmasına
gerek olmayacak. SD ve HD yayınlar mevcut formatlarıyla kesintisiz devam edecek.
Kimlerin kanal araması yapması gerekiyor?
Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) sayesinde kanal listeleri otomatik olarak güncellenecek. Bu nedenle TKGS destekli cihaz kullanan vatandaşların herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Ancak eski nesil uydu alıcısı kullanan vatandaşların, yayın aktarımının ardından cihazlarında manuel kanal taraması yapmaları gerekecek.
Manuel kanal tarama frekansları açıklandı
Türksat, kanal araması yapacak kullanıcılar için yeni frekans bilgilerini de paylaştı.
Frekans bilgileri şöyle:
- 12380 MHz – Dikey (V) Polarizasyon – 27500 Sembol Oranı – FEC 3/4
- 12423 MHz – Yatay (H) Polarizasyon – 30000 Sembol Oranı – FEC 3/4
Frekanslar girildikten sonra uydu alıcısından "Şebeke Taraması" veya "Ağ Taraması" seçeneğinin çalıştırılması gerekiyor.
Daha kaliteli yayın dönemi başlıyor
Türksat, yeni nesil uydular sayesinde yayın kalitesinde önemli iyileştirmeler yapılacağını belirtti. Yapılan açıklamaya göre;
- Yayınlar olumsuz hava koşullarından daha az etkilenecek.
- Uydu kapasitesi daha verimli kullanılacak.
- 4K ve Ultra HD yayınların yaygınlaşmasının önü açılacak.
- Görüntü kalitesi artacak.
- Daha geniş kapsama alanıyla yurt dışındaki izleyiciler de yayınlara daha kaliteli erişebilecek.
Türksat'tan vatandaşlara çağrı
Türksat yetkilileri, geçiş sürecinin sorunsuz tamamlanması için vatandaşların ve yayıncı kuruluşların resmi duyuruları takip etmelerini istedi.
Yetkililer, geçiş sürecinin televizyon yayınlarında herhangi bir kesintiye neden olmaması için tüm teknik hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.
Türksat'tan yapılan açıklama şöyle:
"Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından 2008 yılında hizmete alınan Türksat 3A uydumuz, uzun yıllardır ülkemizin ve yayıncılık sektörünün haberleşme ve televizyon yayıncılığı ihtiyaçlarına başarıyla hizmet vermektedir.
Türksat 3A uydumuzun televizyon ve radyo hizmetleri için tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması ve televizyon yayıncılığında ulaşılan yeni küresel standartların izleyicilerimize en güçlü altyapıyla sunulması hedefleri doğrultusunda, uydu üzerinden hâlihazırda iletilmekte olan televizyon ve radyo yayınlarının, Türksat uydu filosunda yer alan yüksek kapasiteli diğer uydularımıza aktarılması planlanmıştır.
Söz konusu geçiş sürecinden hem vatandaşlarımızın hem de Türksat 3A uydumuz üzerinden yayın yapan televizyon kanallarının olumsuz etkilenmemesi ve yayın sürekliliğinin kesintisiz bir şekilde sağlanması amacıyla gerekli tüm teknik planlamalar yapılmıştır. Bu kapsamda yayın aktarımı, 15 Ağustos 2026 gününü 16 Ağustos 2026 gününe bağlayan gece gerçekleştirilecektir.
Yayınların aktarılacağı Türksat uyduları, Türksat 3A uydusu ile aynı yörünge konumunda bulunduğundan, izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya mevcut antenlerinin yön ve ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek bulunmamaktadır.
Aktarım sonrasında uydularımız üzerinden sunulan SD ve HD televizyon yayınları mevcut yayın formatlarıyla devam edecek, izleyiciler yayınlarını aynı uydu anteni üzerinden takip edebilecektir.
Günümüzde yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarının neredeyse tamamında standart bir özellik olarak yer alan ve Türksat A.Ş. tarafından geliştirilen TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) sayesinde, bu cihazlara sahip izleyicilerimizin kanal listeleri otomatik olarak güncellenecektir. Bu nedenle TKGS uyumlu cihaza sahip izleyicilerimizin herhangi bir ayar veya manuel kanal arama işlemi yapmasına gerek bulunmamaktadır.
TKGS özelliğini desteklemeyen daha eski nesil standart dahili veya harici uydu alıcısı kullanıcılarının ise yayın aktarımının ardından güncel televizyon ve radyo kanallarına ulaşabilmeleri için cihazları üzerinden yeniden kanal taraması yapmaları gerekmektedir.
Bu kullanıcılarımız, aşağıda paylaşılacak manuel tarama frekanslarını uydu alıcılarına girerek şebeke veya ağ taraması yaptırabilecek ve güncel yayınlara erişebilecektir.
Manuel Tarama İçin Frekans Yayın Parametreleri:
· 12380 MHz, Dikey V-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı, FEC 3/4
· 12423 MHz, Yatay H-polarizasyon, 30000 Sembol Oranı, FEC 3/4
Uydu alıcılarına girildikten sonra “Şebeke Taraması” yapılmalıdır. Türksat web sitemiz www.turksat.com.tr ve kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden gerekli bilgilere ulaşılabilir.
Türksat A.Ş., sahip olduğu uydu filosunu ve yayın altyapısını teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak yenilemekte; yayıncı kuruluşların daha güvenli, verimli ve yüksek kaliteli hizmet alabilmesi, izleyicilerin ise televizyon ve radyo yayınlarına kesintisiz ve daha kaliteli şekilde erişebilmesi amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.
Yeni uydularımızın sahip olduğu yüksek sinyal gücü sayesinde, yayınlar olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek; ayrıca artan kapasite verimliliğiyle daha yüksek çözünürlüklü (4K/Ultra HD) yayınların ekranlarımızda standartlaşmasına öncülük edilecektir.Okullarda Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor! TYP ile 30 Bin Güvenlik Görevlisi Alınacakİçeriği Görüntüle
Bununla birlikte, yeni uydularımızın genişletilmiş kapsama alanları sayesinde sadece yurt içindeki değil, çevre coğrafyalardaki izleyicilerimiz de yayınlarımıza çok daha kaliteli bir şekilde ulaşabilecektir. Vatandaşlarımızı çok daha üstün bir televizyon izleme deneyimiyle buluşturacak bu teknolojik terfi sayesinde; görüntü bozulmaları tarihe karışacak, etkileşimli hizmetler çok daha hızlı çalışacaktır.
Gerçekleştirilecek bu aktarım çalışmasıyla birlikte uydu kapasitesinin daha etkin kullanılması, yayın hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve yayıncılık altyapısının gelecekteki ihtiyaçlara daha güçlü şekilde cevap verebilmesi hedeflenmektedir.
İzleyicilerimizin ve yayıncı kuruluşlarımızın, aktarım sürecine ilişkin Türksat A.Ş. tarafından yapılacak bilgilendirme ve duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."