Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş., milyonlarca televizyon izleyicisini ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada, 2008 yılından bu yana hizmet veren Türksat 3A uydusundaki televizyon ve radyo yayınlarının, daha yüksek kapasiteli Türksat uydularına aktarılacağı bildirildi.

Aktarım işlemi 15 Ağustos 2026'yı 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece gerçekleştirilecek. Vatandaşların;

Yeni uydu anteni satın almasına,

Çanak anten yönünü değiştirmesine,

Anten ayarı yaptırmasına

gerek olmayacak. SD ve HD yayınlar mevcut formatlarıyla kesintisiz devam edecek.

Kimlerin kanal araması yapması gerekiyor?

Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) sayesinde kanal listeleri otomatik olarak güncellenecek. Bu nedenle TKGS destekli cihaz kullanan vatandaşların herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Ancak eski nesil uydu alıcısı kullanan vatandaşların, yayın aktarımının ardından cihazlarında manuel kanal taraması yapmaları gerekecek.

Manuel kanal tarama frekansları açıklandı

Türksat, kanal araması yapacak kullanıcılar için yeni frekans bilgilerini de paylaştı.

Frekans bilgileri şöyle:

12380 MHz – Dikey (V) Polarizasyon – 27500 Sembol Oranı – FEC 3/4

12423 MHz – Yatay (H) Polarizasyon – 30000 Sembol Oranı – FEC 3/4

Frekanslar girildikten sonra uydu alıcısından "Şebeke Taraması" veya "Ağ Taraması" seçeneğinin çalıştırılması gerekiyor.

Daha kaliteli yayın dönemi başlıyor

Türksat, yeni nesil uydular sayesinde yayın kalitesinde önemli iyileştirmeler yapılacağını belirtti. Yapılan açıklamaya göre;

Yayınlar olumsuz hava koşullarından daha az etkilenecek.

Uydu kapasitesi daha verimli kullanılacak.

4K ve Ultra HD yayınların yaygınlaşmasının önü açılacak.

Görüntü kalitesi artacak.

Daha geniş kapsama alanıyla yurt dışındaki izleyiciler de yayınlara daha kaliteli erişebilecek.

Türksat'tan vatandaşlara çağrı

Türksat yetkilileri, geçiş sürecinin sorunsuz tamamlanması için vatandaşların ve yayıncı kuruluşların resmi duyuruları takip etmelerini istedi.

Yetkililer, geçiş sürecinin televizyon yayınlarında herhangi bir kesintiye neden olmaması için tüm teknik hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.

Türksat'tan yapılan açıklama şöyle: