Türk savunma ve havacılık sanayisinin lider şirketlerinden TUSAŞ, yürüttüğü projelerle güvenlik güçlerine güç katıp, bu alandaki dışa bağımlılığı azaltıyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesi terör saldırısının hedefi olan Türk savunma ve havacılık sanayisinin lider şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, başta Türkiye'yi 5. nesil uçak üretebilen az sayıda ülke arasına sokacak Milli Muharip Uçak KAAN olmak üzere birçok önemli proje yürütüyor.

1973'te kurulan TUSAŞ, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu hava araçlarının tasarım, üretim ve modernizasyonunun yanı sıra ihracat faaliyetleri yürütüyor.

Şirket bugüne kadar hayata geçirdiği önemli projelerle Türk savunma sanayisinin güçlenmesine büyük katkı sağladı. Şirketin koordinasyonunda üretilen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, T70 Genel Maksat Helikopteri, ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçları gibi hava platformları güvenlik güçlerine hizmet veriyor.

HÜRKUŞ Temel Eğitim Uçağı, HÜRJET Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı ve GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri gibi ürünler envantere girmek için gün sayıyor, insansız savaş uçağı ANKA III'ün testleri de yoğun şekilde sürüyor.