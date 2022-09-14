Eskişehir’de Beylikova İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan teknik çalışma sonucunda kaçak tütün sattığı belirlenen şahısla ilgili çalışmalar başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonrasında R.İ. isimli şüphelinin iş yerinde, aracında ve evinde arama yapıldı.

Tütün, makaron ve sigara ele geçirildi

Aramalar sonucunda, 20 kilogram satışa hazır tütün, 532 paket tütün, 10 bin 640 dal sigara, 2,7 kilogram kıyılmış tütün, bin 230 adet bandrolsüz boş makaron, 1 adet terazi ve 1 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, şüpheli şahsa, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' çerçevesinde işlem yapıldığı öğrenildi.