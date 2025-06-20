TYT Oturumu Detayları

ÖSYM’nin resmi açıklamasına göre, 2025-YKS’nin ilk oturumu TYT, 21 Haziran Cumartesi günü yapılacak ve adaylara 165 dakika süre tanınacak.

TYT’de adaylara yöneltilecek soru sayıları şu şekilde olacak:

Türkçe Testi: 40 soru

Sosyal Bilimler Testi: Toplam 20 soru Tarih: 5 Coğrafya: 5 Felsefe: 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İlave Felsefe: 5

Temel Matematik Testi: 40 soru

Fen Bilimleri Testi: Toplam 20 soru Fizik: 7 Kimya: 7 Biyoloji: 6



AYT ve YDT Pazar Günü Yapılacak

YKS’nin ikinci ve üçüncü oturumları 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

AYT’deki test dağılımı ise şöyle olacak:

Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi (40 soru): Türk Dili ve Edebiyatı: 24 Tarih-1: 10 Coğrafya-1: 6

Sosyal Bilimler-2 Testi (40 soru): Tarih-2: 11 Coğrafya-2: 11 Felsefe Grubu: 12 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / Ek Felsefe: 6

Matematik Testi: 40 soru

Fen Bilimleri Testi (40 soru): Fizik: 14 Kimya: 13 Biyoloji: 13 Üniversitelerde Devrim Gibi Karar: YÖK, 2025 İçin Geleceğin Bölümlerini Açıkladı! İçeriği Görüntüle



Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45’te başlayacak. Adaylara 120 dakika süre verilecek. Sınav; İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde yapılacak ve her dil testinde 80 soru yer alacak.

Adaylara Kritik Uyarı: Sınav Saatlerinden Önce Binalarda Olun

ÖSYM, adayların sınav günlerinde sabah oturumlarında en geç saat 10.00, öğleden sonra oturumlarında ise en geç 15.30’da sınav binalarında hazır bulunmaları gerektiğini hatırlattı. Belirtilen saatlerden sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.

Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini içeren sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek. Belgelerde, sınav merkezi, bina, salon bilgileri ve adayın fotoğrafı yer alıyor.

YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 YKS sonuçları, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden ilan edilecek.