Kahramanmaraş'ta, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için öğrenci servis taşıma ücretleri açıklandı. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, servis ücretleri öğrencilerin okula ulaşım mesafesine göre değişiklik gösterecek.

Belirlenen servis ücretleri şu şekilde:

- 0-3 Km Mesafe: 1.450 TL

- 3-5 Km Mesafe: 1.550 TL

- 5-10 Km Mesafe: 1.600 TL

- 10 Km ve Üzeri Mesafe: 1.700 TL

Ayrıca, rehber personel ücreti ise 600 TL olarak belirlendi. Yeni tarifeler, 2024-2025 eğitim yılı boyunca geçerli olacak.