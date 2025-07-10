Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 10 Temmuz 2025 sabahı yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülkesine yönelik şimdiye kadarki en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini duyurdu. Rus ordusu bu saldırıda 13 balistik ve aerobalistik füze ile 728 insansız hava aracı (İHA) kullandı. Saldırının ana hedefi, ülkenin kuzeybatısındaki Lutsk şehriydi. Ancak Kiev başta olmak üzere Dnipropetrovsk, Jitomir, Kirovograd, Mıkolayiv, Sumi, Harkiv, Hmelnitski, Çerkassi ve Çernigiv gibi birçok bölge de saldırılardan etkilendi.

Ukrayna hava savunma sistemleri, 7 füzeyi imha ettiğini ve 718 İHA’yı düşürdüğünü ya da etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Buna rağmen saldırılar sonucunda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Kiev’de bir konut binası ağır hasar gördü ve yangınlar çıktı.

Zelenskiy, bu saldırının Rusya’nın artan saldırganlığının bir göstergesi olduğunu belirterek, Batılı müttefiklere daha fazla yaptırım uygulanması ve savunma sanayisine yatırım yapılması çağrısında bulundu.