Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, Antalya, Mersin, Adana, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Hava sıcaklığının yağışlı hava ile birlikte iç kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor