Ankaralı 50 yaşındaki Savaş Demirel, oto kurtarma aracıyla Ankara'dan Hatay'a gelerek ülkelerine dönmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sıra bekleyen çocuklara sıcak süt, gözleme, su ve ayran dağıttı.

Televizyon kanallarındaki haber bültenlerinde izlediği Suriyeli çocuklardan etkilenen Demirel, yakınlarının da desteğiyle kolilerce gözleme yaptırıp oto kurtarma aracına yüklediği süt, su ve ayranı Hatay'a getirdi.

Demirel, Suriyelilerin ülkesine dönüşünü televizyondaki haberlerden takip ettiğini ve gümrükte bekleyen çocukların kendisini etkilediğini anlattı.