Necip fazıl kültür Merkezi’nde düzenlenen iftarda 2 bin kişilik yemek dağıtıldı.
İftar programına taraftarlar, aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Ultraslan yurtiçi koordinatörü Kayacan Gürdal 2 bin kişilik iftar yemeği verdiklerini söyledi.
Necip fazıl kültür Merkezi’nde düzenlenen iftarda 2 bin kişilik yemek dağıtıldı.
İftar programına taraftarlar, aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Ultraslan yurtiçi koordinatörü Kayacan Gürdal 2 bin kişilik iftar yemeği verdiklerini söyledi.
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