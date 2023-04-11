Necip fazıl kültür Merkezi’nde düzenlenen iftarda 2 bin kişilik yemek dağıtıldı.

İftar programına taraftarlar, aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Ultraslan yurtiçi koordinatörü Kayacan Gürdal 2 bin kişilik iftar yemeği verdiklerini söyledi.

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