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10 gün önce Edebiyat dostlarına kapılarını açan dev organizasyon, açıldığı günden bu yana Kahramanmaraş halkının yoğun ilgisini gördü.

Fuarın son gününde de kitapseverler, yazarlarla ve kitaplarla yakından ilgilendi.

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