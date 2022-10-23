Fuarın son gününde de kitapseverler, yazarlarla ve kitaplarla yakından ilgilendi.
10 gün önce Edebiyat dostlarına kapılarını açan dev organizasyon, açıldığı günden bu yana Kahramanmaraş halkının yoğun ilgisini gördü.
Fuarın son gününde de kitapseverler, yazarlarla ve kitaplarla yakından ilgilendi.
10 gün önce Edebiyat dostlarına kapılarını açan dev organizasyon, açıldığı günden bu yana Kahramanmaraş halkının yoğun ilgisini gördü.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P