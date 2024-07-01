64. Hükümet Kültür Ve Turizm Bakanı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ünal, memleketi Elbistan’daki 300 depremzede çocuğu sünnet ettirdi.

Ünal ailesi, Sünnet olan çocuklar ve aileleri için Elbistanlı vatandaşlar ile birlikte sünnet şöleni düzenledi.

Şölende açıklamalarda bulunan Ünal, çocuklarımız bunları hakkediyorlar, geçtiğimiz bir yıl içerisinde zor bir süreç atlattılar ifadelerini kullandı.

Tüm giderleri Ünal ailesi tarafından karşılanan Sünnet merasiminde, çocuklar için çeşitli eğlenceler de organize edildi. TRT’nin sevilen çizgi film karakterleri Rafadan Tayfa da etkinlikte yer alarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Şölende birbirinden özel etkinlikler ve oyunlarla ikramlar çocuklar ile buluşturuldu.

Etkinliğin ardından Ak Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Aksu Habere değerlendirmelerde bulundu.