CHP, dün 120 imzayla TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunmuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, siyasi parti gruplarına yazı gönderdi.

Şentop yazıda, TBMM Genel Kurulu'nu Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

Şentop'tan TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı

"Olağanüstü toplanma çağrısına katılmayacağız"

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplanma çağrısına, "Pazartesi günü olağanüstü toplanma çağrısına katılmayacağız" şeklinde yanıt verdi.