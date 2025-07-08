60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi Hayata Geçirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜN) ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan “60+ Tazelenme Üniversitesi” projesi ile 60 yaş üstü bireyler tekrar okul sıralarına oturdu.

Proje kapsamında, yaş almış bireylerin sosyal hayata daha aktif katılması, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemeleri hedefleniyor.

Üç Hafta Boyunca Eğitim Fırsatı

Katılımcılar, BEÜN'ün farklı fakültelerinde üç hafta boyunca çeşitli derslere katılıyor. Eğitimler arasında:

Doğru iletişim teknikleri

Egzersiz psikolojisi

Diş protezi bakımı

Saç bakımı ve güzellik

Ritmik oyunlar

Nefes ve ses eğitimi

Temel müzik bilgisi

Yağlı boya tablo yapımı

Çimlendirme ve bitki yetiştirme Son 10 günde çıkan 761 yangının tamamı kontrol altına alındı İçeriği Görüntüle

gibi çok sayıda gelişim odaklı ders yer alıyor.

Çaycuma Kampüsü’nde Çevre Farkındalığı Eğitimi Verildi

Proje katılımcıları, BEÜN Çaycuma Kampüsü’nde çevre farkındalığı eğitimine katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Emel Kesim, doğa ve çevre bilincini artırmak için ağaç türleri, yerel bitkiler ve hayvanlar hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

Katılımcılardan Tam Not

Projeye katılan birçok huzurevi sakini eğitimlerden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Suzan Çaylıoğlu: “Haftanın beş günü ders görüyoruz, çok güzel geçiyor.”

Ayla Acar: “Hocalarımız çok güzel anlatıyor. Birçok bilgi edindik.”

Gülhan Acar Keskin: “Kendimizi değerli hissettik. Güç verdi.”

Arif Oruç Ölkebaş: “Üniversite sıralarına oturmak büyük mutluluk.”

Yetkililerden Açıklama: Bu Sadece Bir Eğitim Değil, Farkındalık Hareketi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, bu projenin sadece bir eğitim faaliyeti değil, aynı zamanda bir “farkındalık ve toplumsal bütünleşme hareketi” olduğunu söyledi.

BEÜN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ise, “Toplumun geçmiş hafızasını taşıyan büyüklerimiz için sosyal hayata katılım ve yaşam boyu eğitim vizyonumuz devam edecek.” dedi.