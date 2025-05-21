ABD'li influencer Emilie Kiser'in üç yaşındaki oğlu Trigg, 12 Mayıs'ta Arizona'daki bir arka bahçe havuzunda baygın halde bulunduktan sonra hayatını kaybetti.

BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Chandler Polis Departmanı adına yapılan açıklamada, sözcü Sonu Wasu, PEOPLE'a Trigg'in 12 Mayıs'ta yetkililerin bir boğulma ihbarına yanıt vermesinin ardından hastaneye kaldırıldığını söyledi. Wasu'nun onayına göre, küçük çocuk 18 Mayıs'ta öldü.

Polis departmanı yaptığı açıklamada, "Bu akıl almaz zamanda çocuğun ailesi ve sevdiklerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi. "Ailenin mahremiyetine saygımızdan dolayı, soruşturma kapatılıncaya kadar ek ayrıntılar yayınlamayacağız." ifadelerini kullandı.

Emilie Kiser, 26 yaşında bir TikTok fenomeni ve aile içerikleriyle tanınan bir sosyal medya influencer'ıdır. TikTok'ta 3.5 milyon, Instagram'da ise 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunmaktadır. Emilie, eşi Brady ile birlikte Arizona'da yaşamaktadır ve aile yaşamlarını sosyal medya platformlarında sıkça paylaşmaktadır. Çiftin ilk çocukları Trigg, Temmuz 2021'de doğmuş, ikinci oğulları Theodore ise Mart 2025'te dünyaya gelmiştir.