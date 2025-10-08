İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında ünlü isimlerinde yer aldığı 19 şüphelinin ifadesinin alınmasına karar verildi.

Soruşturma başlatılan isimler:

Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu.

Şüpheliler için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde işlem başlatıldı.

Uyuşturucu madde kullanımına dair kan testi ve ifade alınması işlemine başlayan şüphelilerin arasında şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomenleri de yer alıyor.

Gözaltı kararı olmadığı öğrenilen 19 şüphelinin ifadeler ve kan testi sonuçlarına göre işlemlerine devam edeceği öğrenildi.