2015 yılında eşarp dünyası olarak başladığı yolculuğunda, dünya çapında ünlü markaları bir araya getirerek tesettürlü hanmların uğrak noktası haline gelen Erenzade Tesettür, yaşanan büyük felakette iş yerini kaybetmesine rağmen kahraman şehre olan vefasını göstererek yeniden kapılarını açtı.

Yeni yerinde ve yenilenen konsepti ile müşterilerini ağırlayan Erenzade Tesettür, kurumsal kimliğiyle tesettür, bayan giyim ve giyim aksesuarlarında sektörün en seçkin ürünlerini sunmaya devam ediyor.

Erenzade Tesettür, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet anlayışı ile müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Yaklaşık 300 metre kare ve iki katıyla bayan giyim ve giyim aksesuarları alanında yılların verdiği tecrübe ve yenilikçi yaklaşımıyla, tesettür modasının öncüsü olmaya devam eden Erenzade Tesettür, müşterilerinin beğenisini ve güvenini kazanarak sektörün en iyilerini bir araya getirerek, tesettür modasına yön veriyor.