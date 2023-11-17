Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sunucu Metin Uca hayatını kaybetti. Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Uca saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Uca’nın cenazesi, sabah saatlerinde Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden, incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

MENEJERİ DUYURDU

Metin Uca’nın menajeri Kübra Kalem Baykara acı haberi duyurdu. Baykara sosyal medya hesabından “Metin Uca’mızı kaybettik kalbimiz acıyor.” paylaşımını yaptı.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Geçen günlerde rahatsızlanıp kaza geçirdikten sonra boyun şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Metin Uca'nın dün entübe edildiği açıklanmıştı.

Uca'nın menajerinin dün yaptığı açıklama şöyle:

“Daha önce güzel haber vermiştim, sevgili Metin Uca'nın durumunun iyiye gittiğini, en kısa zamanda taburcu edileceğini, evde ek tedavilerle eski sağlığına kavuşacağını söylemiştim.”

’72 SAATİ ATLATALIM’

“15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından kaldığımız yerden tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz.”



METİN UCA KİMDİR?

1961'de İstanbul'da dünyaya geldi. Hakkarili baba ve Bilecikli bir annenin evladı olan İlk, Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Uca, Kimya Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Tiyatro ve gazetecilik eğitimi aldı. Van Erciş'te askerliğini tankçı asteğmen olarak yapan Uca, 1987 yılında Anadolu Ajansı'nın sınavını kazandı ve muhabirlik hayatına başladı.

MUHABİR VE PROGRAMCI

1999 – 2000 yıllarında TRT' de televizyoncu olarak çalışmaya başladı ve kuruluşundan itibaren Kanal D Ankara bürosunda muhabir olarak görev yaptı. Anadolu Ajansı, TRT, Kanal D, Milliyet EP Dergisi, Show TV, ATV ve Star televizyonlarında muhabir ve programcı olarak çalıştı.

ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI

1999 yılından itibaren kendi özgün sabah programları, yarışma programları ve sahne gösterileri ile İstanbul'da çalışmaya başladı. Geniş toplumsal kesimlerin sevdiği programlara sunucu, yapımcı olarak imza attı. 1999-2003 yılları arasında Türkiye'nin en özgün ve eğlenceli sabah haber şovu Günaydın Türkiye'yi Star ekranlarında sundu. 700 bölüm yayınlanan Passaparola ve TRT'de 180 bölüm yayınlanan Miras adlı programların sunucusu ve yaratıcı ekibinde yer alan Uca, Maydanoz, Büyüklere Masallar, Pişti isimli stüdyo programlarıyla da Show TV, ATV ve Star TV gibi kanallarda çalışmalarını sürdürdü.

KİTAPLARI 300 BİN SATTI

Metin Uca'nın, Her Tuzluğum Var Diyene Hıyarla Yetişemedim, Yes Yerine Orrayt Demek Caiz midir Hocam, Tüh, Alışmadık Gözde Lens Durmaz, Her Book'a Maydanoz kitapları toplam 300 bine ulaşan satış rakamıyla yaşadığımız günlere neşeli bir bakış ortaya koymaktadır.