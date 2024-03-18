'Mücbir Sebep Hali' Mutlaka Uzatılmalıdır

Şirin, açıklamasında “Türkiye’yi yasa boğan ve binlerce insanın yaşamını yitirdiği arsın felaketi 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 1 yılı aşkın bir zaman geçti. 11 ilde yıkıma neden olan ve ekonomiye maliyeti 100 milyar doları aşan felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken, deprem illerinde uygulanan Maliye ve SGK'ye yönelik yükümlülükleri kapsayan “mücbir sebep hali” uygulaması 30 Nisan 2024 Salı günü sona eriyor.

Bölge iş dünyası temsilcilerinin ortak demeçleri ise sürenin yeniden uzatılması yönünde ama iktidar kanadından henüz bu yönde somut bir ışık gelmedi.

Depremzede iş insanları, esnaf ve sanatkarlar, mücbir sebep süresinin sona ermesiyle ortaya çıkacak vergi yükünün altından kalkmanın imkansız olacağına dikkat çekerek, “Ertelenen vergi ve borçlarımız Nisan ayı sonunda sonrasında dağ gibi önümüze çıkacak. Bölgede hiçbir esnaf ya da işletmenin bunu karşılayacak gücü yok. Süre en az 1 yıl daha uzatılmalı. Geçmişte yaşanan Van depreminde bu süre 7 yıla yakın uzatılmış. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olarak bizimle birlikte toplam 4 il ve 2 ilçede bu sürenin en az 1 yıl daha uzatılmasını istiyor ve bekliyoruz” ifadele

