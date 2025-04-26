5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında edebiyat tutkunlarını buluşturan etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Festivalin sekizinci gününde, edebiyatın büyülü atmosferinde anlam arayışına ve gerçeğin edebiyatta nasıl kurgulandığına dair önemli bir söyleşi düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. “İnsanın Anlam Arayışı ve Gerçeği Kurgulamak” başlıklı söyleşide, edebiyat dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Yazarlar Betül Nurata, Naime Erkovan, Necip Tosun ve İspanyol gazeteci - yazar Fernando Del Val Sanz, düşüncelerini ve tecrübelerini edebiyatseverlerle paylaştı.

Edebiyatta Kurgunun Yeri Konuşuldu

Etkinlikte konuşan Betül Nurata, bireyin varoluş serüveninin edebi eserlere nasıl yansıdığını anlatırken, Naime Erkovan ise kurgunun gerçeklikle kurduğu hassas dengeye dikkat çekti. Necip Tosun, modern hikâye anlatımının insanın içsel yolculuğundaki yerini vurgularken, uluslararası edebiyatın sesi olarak etkinliğe katılan Fernando Del Val Sanz da edebiyatın evrensel bir anlam arayışı sunduğunu belirtti. Del Val Sanz, özellikle İspanyol ve Türk edebiyatları arasındaki ortak temalar üzerinden çarpıcı örnekler sundu. Dinleyicilerin büyük bir dikkatle takip ettiği söyleşi, soru-cevap bölümüyle zenginleşti. Katılımcılar, yazarlarla birebir iletişim kurma fırsatı bulurken, anlam, gerçeklik ve kurgu arasındaki sınırların edebiyattaki yansımalarını derinlemesine tartıştılar.