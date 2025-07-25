Kahramanmaraş’ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak) kapsamında işlem yapıldı.
Operasyon sonucu yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.