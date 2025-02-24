Prof. Dr. Kutlu, AA muhabirine, kalp hastalıklarının dünyada ve Türkiye'de en önemli ölüm sebeplerinin başında geldiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada yılda yaklaşık 18 milyon, Türkiye'de de 200 bin kişinin kalp hastalığına bağlı hayatını kaybettiğine dikkati çeken Kutlu, "Ne yazık ki bu sayı her geçen gün daha da artış gösteriyor. Özellikle şu günler kalp hastaları için daha riskli. Kalp hastalığı açısından yüksek tansiyon, kalp krizi, kalp yetmezliği ya da kalp hastalıklarına bağlı ölümlerde artış görülebiliyor. Bu nedenle de soğuk havada özellikle kalp hastalarının daha çok dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu. Kutlu, sıcaklık azaldıkça vücudun ısı dengesini koruyabilmek için bazı düzenleme mekanizmalarının devreye girdiğini anlatarak, "Bunlar içinde de en önemlisi cildin kan dolaşımı. Cilt kan dolaşımı soğuk havalarda büzüşerek vücudun ısısını korumaya çaba gösteriyor." ifadelerini kullandı. Böyle durumlarda kalbin daha fazla kan pompalamak zorunda kaldığına dikkati çeken Kutlu, şu değerlendirmede bulundu: "Bu da kalp hızını, kan basıncını arttırabiliyor. Tabii ki kalp hızı artışı, kan basıncındaki yükselmeler sağlıklı insanlarda herhangi bir etki göstermiyor ancak kalp hastalarını olumsuz etkileyebiliyor. Soğukla birlikte kalp damarlarında da büzüşme meydana gelebiliyor ve bunun sonucunda da koroner arter hastalığı yani kalp damarlarında tıkanıklık olan hastalarda bu durum daha da darlığı arttırabiliyor. Hastalarda göğüs ağrısı gibi anjina dediğimiz şikayetlere sebep olabiliyor."

"Bağışıklık sisteminin zayıflaması enfeksiyonlara yatkınlığı arttırıyor"

Prof. Dr. Kutlu, kışın bağışıklık sisteminin zayıflamasının özellikle enfeksiyonlara yatkınlığı arttırdığını söyledi.

Enfeksiyonlara bağlı olarak basit soğuk algınlığından grip, nezle ve akciğer hastalıklarına kadar birçok hastalığın gelişebildiğini anlatan Kutlu, enfeksiyonla beraber ateş yüksekliğinin kalp hızını daha da hızlandırabileceğine işaret etti.

Kutlu, kalbin daha hızlı çalışmasının, oksijen tüketimini arttırdığını, bunun da özellikle koroner arter ya da kalp yetmezliği bulunan hastalarda ilave risk getirdiğini vurguladı.

Kalp hastalarına grip, özellikle 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlara da zatürre aşısı olmalarını tavsiye eden Kutlu, şunları kaydetti:

"Kışın hem soğuğun etkisi hem de hareketsizlik sonucunda kilo alımı olabiliyor ve bunların hepsi hastaları olumsuz etkileyebiliyor. Onun için kalp hastalarının egzersizlerini aksatmaması önemli ancak çok soğuk havalarda ve özellikle rüzgara karşı yürümemeleri lazım. Çok uzun saatler dışarıda olmamalılar. Koroner arter hastaları için özellikle söylüyorum, rüzgarla ya da soğukla birlikte kalp damarlarında büzüşmeler, daralma olabilir. Bu normal insanları etkilemezken kalp hastalarında artı risk getirebilir. Buna dikkat etmelerini öneriyorum."

Yakın temastan kaçınılması ve enfeksiyon ihtimaline karşı kapalı ortamlarda bulunulmamasını öneren Kutlu, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme ile sıvı alımına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.