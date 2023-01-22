Teknolojik ürünlerin satışı ile ilgili Bankacılık Denetleme Kurulu'nun (BDDK) taksitli elektronik eşya satışlarına sınır getirmişti. Bu da firmaları kredili satışlara yönlendirmişti. 2023'e geçiş ile birlikte kredilendirmede de güncelleme yapıldı.

BDDK, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin liralık tutarı 12 bin liraya çıkardı.

Karara göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.

Bu kapsamda, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay olacak. Söz konusu vade, 12 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak.