Valilik makamında düzenlenen törende minik vali Mehtap Gök, çocuklara armağan edilen bu özel günün anlam ve önemine dikkat çekti.

Göreve gelir gelmez kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişime geçen Gök, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Gençlik ve Spor Müdürü ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek kente dair istek ve taleplerini iletti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise konuşmasında, “23 Nisan, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın devlet yönetimine olan ilgilerini pekiştiren özel bir gündür. dedi

Ünlüer, temsili olarak valilik görevini üstlenen Mehtap Gök’e günün anısına çeşitli hediyeler de takdim etti. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.