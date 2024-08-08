Valimiz Mükerrem Ünlüer, Güvenlik Bilgilendirme toplantısında; terör, asayiş, narkotik, organize suçlar, mali ve ekonomik suçları, siber, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı ve trafik olaylarına ait temmuz ayı verilerini vatandaşlarımızla canlı yayında paylaştı.

Güvenlik Bilgilendirme verilerini paylaşmadan önce önemli bir duyurunun hatırlatmasını yapan Vali Ünlüer, kendilerine konut çıkan vatandaşlarımızın 29 Şubat’ta başlayan açık borçlandırma işleminin 10 Ağustos 2024 tarihinde sona ereceğini ifade etti.

Kimsenin bu konuda mağdur olmasını istemediklerini söyleyen Vali Ünlüer, yasal süre bitmeden ilgili birimlerimize başvuru yapmaları gerektiğini söyledi.

Terör Örgütleri İle Amansız Mücadelemiz Devam Ediyor

Daha sonra temmuz ayında ilimiz genelinde emniyet ve jandarma teşkilatımız tarafından yürütülen asayiş ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin verileri paylaşan Vali Ünlüer, terör örgütlerine yönelik temmuz ayında 13 operasyon icra edildiğini, bu operasyonlarda, 13 şahıs hakkında adli işlem yapıldığını, 11 şahsın gözaltına alındığını ve 1 şahsın ise tutuklandığını söyledi. Vali Ünlüer, terör örgütleriyle amansız mücadelenin kararlılıkla devam edildiğini vurguladı.

Vali Ünlüer konuşmasının devamında: “İlimiz genelinde Jandarma ve Emniyet bölgelerinde yürütülen asayiş hizmetlerine baktığımızda, toplam 3241 asayiş olayının meydana geldiğini görüyoruz. Bu olaylarda 3470 şahıs yakalanmıştır.

Narkotik Suçlar Kapsamında 391 Operasyon Gerçekleştirildi

Narkotik Suçlar kapsamında ilimiz genelinde 391 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 422 şahıs gözaltına alınmış, 24’ü tutuklanmış ve 9 şahsa ise adli kontrol işlemi uygulanmıştır. Yapılan operasyonlarda 6658 gr esrar, 320 gr bonzai, 15 gr eroin, 10 gr kokain, 571 gr metamfetamin, 1196 adet captagon, 2344 adet sentetik ecza ve 444 kök hint keneviri ele geçirilmiştir.

Organize suçlarda güvenlik güçlerimiz tarafından 3 operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonlar sonucunda 12 şahıs gözaltına alınmış, 3 şahıs ise tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda ayrıca 67 Adet tabanca, 113 adet tüfek, 2 adet uzun namlulu silah ve 394 adet fişek ele geçirilmiştir.

Mali ve Ekonomik Suçlar kapsamında ise 14 Operasyon gerçekleştirilmiş, 15 şahsa işlem yapılmıştır. Bu Operasyonlarda ayrıca 100 adet sahte belge, 2 adet sahte plaka, 2 adet sahte ehliyet, 4 adet sahte kimlik ve 62 adet sahte para ele geçirilmiştir.

Terör İltisaklı 26 Hesaba İşlem Yapıldı

Siber suçlar kapsamında ise toplam 807 Sosyal Medya Hesabı üzerinde çalışma yürütülmüş, bu hesaplardan terör iltisaklı 26 hesaba işlem yapılmış, 86 şüpheli şahıs tespit edilmiştir.

27 Şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kapsamında İşlem

Kaçakçılıkla mücadele alanında temmuz ayında ilimizde 17 operasyon gerçekleştirilmiş, 27 şahsa işlem yapılmış, 13 şahıs ise gözaltına alınmıştır.

906 Araç Trafikten Men Edildi

Son olarak ilimiz genelinde yaşanan trafik olaylarına değinmek istiyorum. Temmuz ayında toplam maalesef 3 ölümlü ve 449 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Temmuz ayında ilimizde toplam 175.306 adet araç kontrol edilmiş, 16.575 sürücüye idari para cezası uygulanmış, 906 adet araç trafikten men edilmiş ve 266 adet sürücü belgesine ise el konulmuştur.” diye konuştu.

Güvenlik güçlerimizle birlikte Kahramanmaraş’ın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla çalıştıklarını söyleyen Vali Ünlüer, “Amacımız siz kıymetli hemşehrilerimizin huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamak ve suçun işlenmediği bir şehir oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

İlimiz genelinde alacağımız tedbirlerle, suç işleyenlere, halkımızın huzurunu ve sükûnunu bozanlara göz açtırmayacaklarını vurgulayan Vali Ünlüer, “Aile birliğini derinden sarsan, gençlerimizin aydınlık yarınlarını çalan ve toplumsal bünyede iyileştirilmesi güç yaralar açan, bu organize suç örgütleri ve zehir tacirlerinin peşlerini, bırakmayacak ve mutlaka adalete teslim edeceğiz. Bu vesileyle, operasyonları yöneten Kaymakamlarımız, İl Jandarma Komutanımız ve İl Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere, tüm güvenlik güçlerimize ve operasyonlarda bize destek veren hemşehrilerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.