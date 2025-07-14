15 Temmuz 2016 gecesi, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi; yalnızca demokrasimizi ve millî irademizi değil, aynı zamanda milletimizin istikbalini ve çocuklarımızın yarınlarını hedef almıştır. Ancak bu alçak teşebbüs, aziz milletimizin sarsılmaz duruşu ve iman dolu yüreğiyle bertaraf edilmiştir.

O gece, Sayın Cumhurbaşkanımızın cesur ve dirayetli liderliğinde, Kahramanmaraş’ımız başta olmak üzere yurdun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımız meydanlara akın etmiş; bayrağına, iradesine ve istiklaline sahip çıkmıştır. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz, Sütçü İmam’ın izinden giderek Kurtuluş Mücadelesinden aldığı ilhamla bir kez daha tarih yazmış; demokrasimizin yılmaz neferleri olarak sokakları, caddeleri vatan nöbetine çevirmiştir.

Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu kutsal topraklarda, 15 Temmuz gecesi yeniden bir diriliş yaşanmış; bağımsızlığımızın bedeli bir kez daha ödenmiştir. Gazilerimizin cesareti ve milletimizin asil duruşu sayesinde Türkiye Cumhuriyeti, o karanlık geceden güçlenerek çıkmıştır.

Bugün bizlere düşen en önemli görev; o gece sergilenen birlik ruhunu yaşatmak, şehitlerimizin aziz hatırasına sadakatle sahip çıkmak ve her türlü tehdide karşı aynı iman ve kararlılıkla dimdik durmaktır. Çünkü zaferin adı Türkiye’dir.

Bu vesileyle, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere; tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum.

Allah, bu millete bir daha 15 Temmuz gibi imtihanlar yaşatmasın.

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi