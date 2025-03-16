Çanakkale Zaferi, tarihte eşi benzeri olmayan bir azim ve kararlılıkla, yüreklerde tutuşan özgürlük ve bağımsızlık ateşinin; vatan sevgisi, iman ve fedakârlıkla harmanlanarak yazıldığı bir kahramanlık destanıdır.

Tüm imkânsızlıklara rağmen milletimizin birlik ve dayanışma ruhuyla kazandığı bu şanlı zafer, yalnızca bir savaşın kazanılması değil, aynı zamanda İstiklal Harbimize ilham veren milli mücadeleninde doğuşudur.

Şehitlerimizin kanlarıyla bizlere emanet ettiği bu mukaddes ruhu, vatanımıza, tarihimize ve milletimizin birlik beraberliğine sonsuza dek sahip çıkacak nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur.

Dün “Çanakkale Geçilmez” diyen iradenin mirasçıları olan bizler; bugünde bağımsızlığımız, vatanımız ve bayrağımız için Çanakkale ruhuyla kenetlenmekte, tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla kutlu yürüyüşümüze devam etmekteyiz.

Milletimiz bu zaferi bize armağan edenleri asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yüreğimizde taşımak ve yaşatmak, onların emaneti olan değerli ailelerine sahip çıkmak onların acılarını, üzüntülerini ve sorunlarını paylaşmak bizlerin üzerine düşen milli bir görev ve görevin ötesinde de bir vefa borcudur.

Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü yürekten kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi