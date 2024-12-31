Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ;

''Sevinç ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakırken, yeni umutlar, yeni hedefler ve daha güzel bir gelecek ümidiyle 2025 yılını karşılamanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Yeni yıl; geçmiş yıllarda elde ettiğimiz tecrübelerle ülkemizin kalkınması ve gelişmesi, halkımızın huzuru, birlik ve beraberliği için geleceğe ilişkin yeni planlar yapma konusunda bizlere fırsatlar veriyor.

Bilindiği üzere 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem felaketi nedeniyle şehrimiz dahil 11 ilimiz zor günlerden geçti. Şehrimiz, bu afette maddi ve manevi boyutları bakımından tarihin en ağır yaralarını aldı. Öyle ki en gelişmiş ülkelerin bile altından kalkamayacağı böylesine bir afetin üstesinden hamdolsun Devletimizin gücüyle geldik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Bakanlıklarımız, kurumlarımız, iş insanlarımız, STK’lar ve aziz milletimizin topyekün mücadelesi ile büyük bir seferberlik ruhu içerisinde afetin ilk gününden itibaren şehrimizde ve deprem bölgelerinde önemli bir iyileşme sağlandı.

Bu birliktelik sayesinde şehir merkezinde ve kırsalda afet konutları ile yerinde dönüşüm çalışmalarını büyük oranda tamamlandık. Afetzede vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunu sıcak yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Yeni yılı karşıladığımız bu süreçte 2025 yılı sonuna kadar bütün afetzede vatandaşlarımızı inşallah konutlarına yerleştirmiş olacağız. Hedefimiz 2025 yılında daha yaşanabilir bir şehir kurmak ve depremin izlerini bu şehirden tamamen silmek. Bu hedefler doğrultusunda gayretle mücadeleye devam edeceğiz.

Bu anlamda depremin ilk anından itibaren şehrimizin biran evvel ayağa kaldırılması için desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Azerbaycan Devletine, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, aziz milletimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle sahip olduğumuz bu güzel ülkenin güçlü ve aydınlık bir geleceğe kavuşması için birey olarak sorumluluklarımızın bilinci içerisinde yeni yılınızı kutluyor; 2025 yılının ülkemize, milletimize, çalışma arkadaşlarıma ve Kahramanmaraşlı hemşerilerime sağlık, huzur, mutluluk ve iyilikler getirmesini temenni ediyorum.''