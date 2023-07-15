15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedef alan hain darbe girişimi, başta Rabbimizin izni ve inayetiyle sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın cesareti ve çağrısıyla necip milletimizin meydanlara çıkarak “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet”e olan bağlılığının nişanesi olarak gösterdiği kahramanlık sayesinde bertaraf edilmiştir.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bu dönemde Türkiye Yüzyılının Kahramanlarının fedakârlıkları sayesinde Türkiye Yüzyılı inşa edilecektir.

Bilinmelidir ki her türlü zorluğu aşarak kurduğumuz devletimizi, birlik ve beraberlik içinde bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur.

Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle; ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği büyük kahramanlık destanı ise asla unutulmayacak ve daima yaşatılacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz darbe girişiminde millî iradeden ve demokrasiden yana tavır koyan Kahramanmaraşlı hemşehrilerime ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunarken hayırlı uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Gününüzü kutluyor, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.