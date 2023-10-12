İki kurumun aktardığı verilere göre birçok farklı ilde deprem meydana geldi. Van'da ise şiddetli bir deprem oldu. İşte 12 Ekim 2023 son dakika deprem haberleri ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi

Haftanın üçüncü gününde yurdun farklı bölgelerinde depremler yaşandı. Depremler Kahramanmaraş ve çevresinde yoğunlaştı. Marmara Denizi, Gaziantep, Adıyaman, Muğla, Malatya, Hatay, Aydın, Düzce, İzmir, Kayseri, Çanakkale ve Akdeniz hafif çaplı depremlerin meydana geldiği bölgeler oldular.

VAN'DA 4.7 ŞİDDETİNDE DEPREM

AFAD, Van'da meydana gelen depremin şiddetini 4.7 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken merkez üssü Van Gölü olarak belirlendi. AFAD depremin meydana geldiği saati 14.04 olarak belirtti.