Otoparkta Pusu: Baba Olay Yerinde Can Verdi

Olay, Van'ın İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde saat 22.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. isimli vatandaş, üç çocuğuyla birlikte evine dönerken site otoparkında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Kurşunların hedefi olan O.K. olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan 3 çocuğu yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yaralı Çocuklar Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla kentteki hastanelere sevk etti. Yaralı çocukların sağlık durumları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Van Polisi Harekete Geçti

Van Emniyet Müdürlüğü, saldırının gerçekleştiği mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Saldırganların kimliklerinin tespiti ve yakalanması için soruşturma başlatıldı, bölgede detaylı kriminal inceleme yürütülüyor.

Saldırının Nedeni Henüz Bilinmiyor

Saldırının nedeni ve saldırganların kimlikleri henüz açıklanmazken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor. Van’da yaşanan bu vahim olay, şehirde büyük yankı uyandırdı.