Gündemi takip etmek her daim önemli olsa da son zamanlarda hiç olmadığı kadar yaşamsal bir unsura dönüştü.

Sosyal medya hayatımızın bir parçası haline geldi bu nedenle insanların haber alma tercihi değişiyor.

Anlık haberlere hızlı erişim sağlayan sosyal medya platformları, özellikle gençler tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Daha geleneksel yöntemleri tercih eden vatandaşlar ise gazeteler ve radyoyu kullanmaya devam ediyor.

Peki, vatandaşlar hangi haberleri nereden takip ediyor?

Aksu Haber olarak, Kahramanmaraşlı vatandaşlara haberleri nereden takip ettiklerini sorduk. Aldığımız yanıtlar, şehirdeki medya kullanım alışkanlıklarını ve bilgiye erişim yöntemlerini gözler önüne serdi.

Birçok vatandaş, haberleri takip etmek için televizyonu birinci tercih olarak görüyor.

Bazı vatandaşlar içinse ise sosyal medya ve internet haber siteleri ön planda.

Televizyon, sosyal medya, internet, gazeteler, radyo ve mobil uygulamalar, şehirdeki vatandaşların bilgiye erişim yöntemleri arasında yer alıyor. Herkesin ortak amacı ise doğru, hızlı ve güvenilir haberlere ulaşmak.