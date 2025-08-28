Okulların açılmasına sayılı günler kala, Kahramanmaraş’ta veliler çocuklarının yeni eğitim yılına eksiksiz başlaması için alışveriş telaşına girdi. Özellikle okul üniformaları ve dayanıklı okul çantaları, en çok tercih edilen ürünler arasında öne çıkıyor.

Aktaş Okul Mağazası İlgi Görüyor

Kahramanmaraş’ta hizmet veren Aktaş Okul Mağazası, geniş ürün yelpazesiyle velilerin uğrak noktası oldu. Mağazada kaliteli okul üniformalarının yanı sıra sağlam okul çantaları ve gündelik kıyafetler de velilere sunuluyor. Hem ürün çeşitliliği hem de uygun fiyat politikasıyla dikkat çeken mağaza, yoğun ilgi görüyor.

“Yoğunluk Son Haftalarda Arttı”

Esnaf Samet Solak, okul sezonu yaklaşırken yoğunluğun giderek arttığını belirtti. Solak, “Vatandaşlar okul kıyafetleri alma telaşında. Okulların açılmasına az bir süre kalınca işlerimiz daha da yoğunlaştı” diyerek son haftalarda mağazalarda ciddi bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

Ekonomi ve Esnaf İçin Canlılık

Okul alışverişi döneminin, hem veliler hem de esnaflar için önemli bir hareketlilik yarattığını belirten yetkililer, bu sürecin kent ekonomisine de canlılık kazandırdığını ifade ediyor.