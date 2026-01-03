ABD-Venezuela gerilimi zirvedeyken, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta uçak ve yüksek patlama sesleri duyuldu, ardından da dumanlar görüldü.

Şehrin güney kesiminde, büyük bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandı. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla Karayipler'de ve Pasifik kıyılarında askeri varlığını artırıyor. Washington, F-35'leri, uçak ve savaş gemileri ile bir nükleer denizaltıyı bölgeye sevk etti.

ABD Başkanı Donald Trump birçok kez Venezuela ile savaşabilecekleri sinyalini de vermişti.