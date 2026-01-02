

Arsan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan tarafından sağlanan bu katkının, yalnızca maddi bir destek olmanın ötesinde; Kahramanmaraş sporuna, gençliğine ve İstiklal Spor’un yarınlarına duyulan güçlü bir inancın göstergesi olduğu ifade edildi.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, verilen desteğin İstiklal Spor’un sürdürülebilir başarısı ve kurumsal geleceği açısından tarihi bir adım olduğu vurgulanarak, Arıkan’a camia adına teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca, bu örnek davranışın Kahramanmaraş’a gönül vermiş diğer iş insanlarına da ilham olmasının temenni edildiği belirtildi.

Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor’un şehrin ortak değeri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu yol hep birlikte yürünecek. Destek veren her isim bu hikâyenin kalıcı bir parçası olacaktır” ifadelerine yer verildi.